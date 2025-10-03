n cadrul unui briefing de presă la Guvern, Mihai Jurcă a afirmat că s-a pornit în iulie cu un nivel al cheltuielilor legate de parcul auto al Cancelariei de „850.000 de lei, astăzi suntem la un cost de 84.000 de lei, e adevărat, nemaiavând și șoferi”, a explicat el. Jurcă a precizat că noile mașini sunt închiriate până la sfârșitul anului și nu există în acest caz un contract de vânzare-cumpărare.

„Mașinile le folosește Cancelaria pentru a-și îndeplini îndatoririle de serviciu. Sunt folosite de angajații Cancelariei și sunt folosite de demnitarii, consilierii de stat, secretarii de stat care sunt în cadrul Cancelariei. Decizia de a reduce de la 30 la 17 este o decizie care vine și se raportează și la un număr mai mic de secretari de stat, de consilieri de stat, de cabinete ale acestor demnitari și am constatat că sunt suficiente”, a precizat Mihai Jurcă.

Întrebat dacă el mai beneficiază de mașină și șofer, șeful Cancelariei a răspuns afirmativ, pentru că rangul de secretar de stat îi permite acest lucru.

„E populism ca un ministru să își conducă mașina. Eu, având rangul de ministru, beneficiez de o mașină și șofer de la SPP, dar, dacă eu voi avea nevoie și pot, voi conduce. Conduc în timpul liber, îmi face plăcere să o fac cu atât mai mult cu cât este o mașină produsă în România”, a precizat Jurcă.