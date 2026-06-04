Zi liberă pentru elevi și cadrele didactice, vineri, de Ziua Învățătorului
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Elevii și cadrele didactice nu vor face cursuri vineri, de Ziua Învățătorului, zi nelucrătoare prevăzută în Contractul colectiv de muncă din sistemul de învățământ.
Data de 5 iunie este declarată oficial Ziua Învățătorului prin Legea nr. 289 din 29 octombrie 2007. Este data de naștere a marelui dascăl Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern românesc.
Primii care termină anul școlar sunt elevii de clasa a XII-a care încheie școala pe 5 iunie, conform calendarului oficial, însă, fiind liber, ultima zi de cursuri va fi 4 iunie.
Elevii de clasa a VIII-a termină cursurile pe 12 iunie. Pentru restul elevilor, modulul 5 durează până vineri, 19 iunie 2026. Vacanța de vară 2026 începe de sâmbătă, 20 iunie 2026 și se încheie duminică, 6 septembrie 2026.
Informații de context
Elevii și profesorii au avut zi liberă pe 5 iunie 2024, de Ziua Învățătorului, în premieră la nivel național, după marea grevă a profesorilor, conform contractului colectiv de muncă la nivel de sector – Învățământ, prin care s-a încheiat greva generală din Educație și care a intrat în vigoare pe 6 iulie 2023.
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