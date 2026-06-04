Zi liberă pentru elevi și cadrele didactice, vineri, de Ziua Învățătorului

Elevii și cadrele didactice nu vor face cursuri vineri, de Ziua Învățătorului, zi nelucrătoare prevăzută în Contractul colectiv de muncă din sistemul de învățământ.

Data de 5 iunie este declarată oficial Ziua Învățătorului prin Legea nr. 289 din 29 octombrie 2007. Este data de naștere a marelui dascăl Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern românesc.



Primii care termină anul școlar sunt elevii de clasa a XII-a care încheie școala pe 5 iunie, conform calendarului oficial , însă, fiind liber, ultima zi de cursuri va fi 4 iunie.

Elevii de clasa a VIII-a termină cursurile pe 12 iunie. Pentru restul elevilor, modulul 5 durează până vineri, 19 iunie 2026. Vacanța de vară 2026 începe de sâmbătă, 20 iunie 2026 și se încheie duminică, 6 septembrie 2026.

Informații de context

Elevii și profesorii au avut zi liberă pe 5 iunie 2024, de Ziua Învățătorului, în premieră la nivel național, după marea grevă a profesorilor, conform contractului colectiv de muncă la nivel de sector – Învățământ, prin care s-a încheiat greva generală din Educație și care a intrat în vigoare pe 6 iulie 2023.