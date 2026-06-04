Proteste extinse în sistemul bugetar: activitatea, afectată în mai multe instituții-cheie din țară

Sursă: Realitatea PLUS

În pline consultări, România este lovită de protestele din sistemul bugetar! Aproape 18 mii de angajați din Ministerul Finanțelor și ANAF opresc lucrul astăzi, nemulțumiți de noua lege a salarizării. În paralel, și instanțele și parchetele funcționează cu program redus. Sunt soluționate doar cauzele urgente. Și cei de la Casele de Pensii din Iași, Botoșani, Maramureș și Arad și-au oprit activitatea în semn de protest.

UPDATE - Activitatea ANAF este suspendată complet la nivel național, iar protestul afectează și Ministerul Finanțelor, Vama și posibil și Trezoreria.



Protestele se manifestă în mai multe zone, printre care Ialomița, Arad, Vrancea, Sfântul Gheorghe sau Călărași.

Sindicaliștii spun că noul proiect al legii salarizării riscă să creeze noi inechități și riscă să repete probleme generate de vechea lege, inclusiv plafonări salariale și mii de procese împotriva statului.



Și în sistemul judiciar sunt probleme, sindicaliștii din Justiție avertizează că proiectul ar putea duce la o nouă înghețare a salariilor pentru următorii cinci ani și la un nou val de litigii salariale.



Și angajații de la Casele de Pensii din Iași, Botoșani sau Arad au ieșit să protesteze împotriva noii legi a salarizării.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Protestele continuă în administrația Finanțelor Publice, unde angajații din mai multe județe au declanșat acțiuni de protest și au blocat activitatea instituțiilor. Aceștia sunt nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării.

În acest context, reprezentanții administrației locale urmează să aibă, astăzi, o întâlnire la Ministerul Muncii cu ministrul interimar, Dragoș Pîslaru.

Discuțiile dintre liderii sindicali și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, nu au dus până acum la un acord. Sindicaliștii avertizează că noua lege a salarizării va reduce veniturile angajaților, în timp ce ministrul susține contrariul.

Reprezentanții angajaților subliniază că, după mai bine de doi ani de înghețare a salariilor și pensiilor, eliminarea unor sporuri și eventualele noi tăieri prevăzute în proiectul legislativ vor afecta puterea de cumpărare. România se confruntă în prezent cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, iar la finalul lunii expiră plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Specialiștii estimează majorări de preț de până la 15%.