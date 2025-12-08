Mesajul postat inițial pe Facebook suna astfel: „Felicitări prietenilor de la Partidul Național Liberal pentru rezultatul obținut în București. Votul de ieri a demonstrat încă o dată angajamentul bucureștenilor față de democrație și continuitatea proiectelor importante pentru comunitate. Succese, Ciprian Ciucă, în îndeplinirea responsabilităților asumate!”.​

Postarea a fost editată ulterior pentru a corecta eroarea, dar capturile de ecran au circulat rapid online și au stârnit ironii din partea internauților.​

Utilizatorii rețelelor sociale nu au întârziat să reacționeze la gafă, un comentariu popular glumind:

„Ciucu, domnu’ Grosu! Ciucă e Nicu, prieten cu Marcel, și nu prea le avea cu guvernarea…”.

„E Ciprian Ciucu, nu Ciucă. Ciucă e altul. Bine că s-a dus. Mulțumim pentru gândurile bune. Numai bine!”, a scris un alt internaut.

La o oră după ce a fost urcată postarea pe Facebook, Igor Grosu i-a răspuns unui utilizator, mulțumindu-i pentru sesizare și motivând că greșeala a fost „neintenționată”.