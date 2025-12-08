Mesajul postat inițial pe Facebook suna astfel: „Felicitări prietenilor de la Partidul Național Liberal pentru rezultatul obținut în București. Votul de ieri a demonstrat încă o dată angajamentul bucureștenilor față de democrație și continuitatea proiectelor importante pentru comunitate. Succese, Ciprian Ciucă, în îndeplinirea responsabilităților asumate!”.
Postarea a fost editată ulterior pentru a corecta eroarea, dar capturile de ecran au circulat rapid online și au stârnit ironii din partea internauților.
Utilizatorii rețelelor sociale nu au întârziat să reacționeze la gafă, un comentariu popular glumind:
„Ciucu, domnu’ Grosu! Ciucă e Nicu, prieten cu Marcel, și nu prea le avea cu guvernarea…”.
„E Ciprian Ciucu, nu Ciucă. Ciucă e altul. Bine că s-a dus. Mulțumim pentru gândurile bune. Numai bine!”, a scris un alt internaut.
La o oră după ce a fost urcată postarea pe Facebook, Igor Grosu i-a răspuns unui utilizator, mulțumindu-i pentru sesizare și motivând că greșeala a fost „neintenționată”.