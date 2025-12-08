Ideea că o locuință poate rămâne stabilă la 20°C fără ajutorul încălzirii pare surprinzătoare, însă specialiștii spun că arhitectura joacă un rol major.

Conceptul explicat de experții Nedgia arată că:

„Casele pasive sunt locuințe care, încă de la concepția lor arhitecturală, iau în considerare cu atenție factori precum orientarea și amplasarea, designul spațiului, circulația aerului, suprafața vitrată și utilizarea materialelor de înaltă calitate”.

Toate aceste elemente urmăresc obținerea unei izolații perfecte, reducând semnificativ nevoile de încălzire.

Institutul Passivhaus, instituție germană care definește acest standard arhitectural, subliniază aceeași idee prin vocea cercetătorului Berthold Kaufmann:

„Ideea este că economiile de energie nu ar trebui să fie exclusiv responsabilitatea utilizatorului, ci mai degrabă o chestiune tehnică care poate și ar trebui abordată prin componente arhitecturale și expertiză tehnică.”

Prin urmare, temperatura ideală pentru locuinţă nu depinde doar de termostat, haine groase sau limitarea consumului, ci de modul în care este construită sau renovată casa.

Motivul pentru care casele tradiționale pierd teren

Într-o analiză a modului în care locuințele sunt construite, ideea conform căreia casele vechi cu pereți groși de piatră și ferestre din lemn ar fi fost mai eficiente devine tot mai discutată. Textura materialelor folosite odinioară oferea o capacitate mai bună de a menține o temperatură constantă în interior, fără fluctuații majore.

Astăzi, multe dintre materialele folosite în construcții pierd din capacitatea de izolare, iar rezultatul este simplu: pierderi de căldură și consum de energie mult mai mare. Această situație a dus la o reconsiderare totală a modului în care proiectăm și renovăm locuințele moderne.

Arhitectura eficientă – cheia către economii semnificative

Soluția pentru a atinge temperatura ideală pentru locuință este arhitectura eficientă. Construcțiile sau renovările realizate cu atenție pot ajuta locuința să păstreze căldura iarna și să protejeze împotriva supraîncălzirii vara.

Principiile enumerate de specialiști includ:

1. Proiectare bioclimatică

O locuință trebuie analizată încă din faza de proiectare: orientarea, compactitatea, protecția solară și modul în care circulă aerul sunt esențiale. Acest proces este valabil și pentru renovări, unde fiecare detaliu trebuie reevaluat.

2. Izolație termică corectă

Straturile groase, mai performante decât cele prevăzute în reglementări, sunt esențiale pentru păstrarea temperaturii. Ele ajută la reducerea consumului iarna și la izolarea împotriva căldurii și umidității din timpul verii.

3. Eliminarea punților termice

Un design bine gândit permite continuitatea izolării în întreaga clădire. Orice slăbiciune – de la un cui prost până la o ramă metalică – poate crea o zonă prin care se pierde energie.

4. Etanșeitate totală

Testele specifice sunt folosite pentru a identifica eventuale scurgeri de aer între exterior și interior. Eliminarea lor previne pierderile de energie și reduce propagarea zgomotului.

5. Ferestre de înaltă performanță

O mare parte din căldură se pierde prin ferestre. Standardul caselor pasive recomandă geam triplu cu emisivitate scăzută și rame foarte bine izolate, alături de o orientare adecvată a suprafețelor vitrate.

Un model de locuință care poate schimba consumul de energie

Schimbarea direcției în arhitectură și trecerea către case eficiente reprezintă un răspuns direct la costurile tot mai ridicate ale energiei. Alternativa la locuințele convenționale nu este una costisitoare, susțin experții, ci una inteligentă, care permite reducerea consumului și menținerea temperaturii ideale de 20°C fără ajutorul constant al sistemelor de încălzire.

Casele pasive pot deveni, astfel, un model de urmat, iar principiile lor pot fi adaptate chiar și în renovări, nu doar în construcțiile noi, potrivit sursei.