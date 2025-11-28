În contextul în care cheltuielile cresc, iar temperaturile scăzute ne obligă să utilizăm mai mult sistemele de încălzire, specialiștii de la Institutul pentru Diversificarea și Economisirea Energiei atrag atenția asupra unei măsuri simple, dar extrem de eficiente. Potrivit acestora, începând cu ora 18:00 este indicat să faci o mică schimbare în locuință, un gest care poate reduce semnificativ pierderea de căldură: coborârea jaluzelelor.

Ferestrele sunt o sursă majoră de pierdere de căldură (unele surse spun că se poate pierde până la 25-30% din căldură prin ferestre). Jaluzelele (în special cele exterioare, dar și cele interioare mai groase sau cele speciale termoizolante) acționează ca o barieră izolatoare suplimentară.

Închiderea jaluzelelor creează un strat de aer între fereastră și jaluzea, care încetinește transferul de căldură din interior (cald) spre exterior (rece).

Acest pas banal ajută la menținerea temperaturii în interior, prevenind ca frigul de afară să influențeze prea mult încălzirea din casă. Chiar dacă pare o regulă minoră, efectele sunt considerabile, iar economiile se pot vedea de la o lună la alta.

Experții subliniază că eficiența energetică este o combinație de obiceiuri inteligente și mici ajustări care, puse împreună, pot reduce semnificativ costurile. Ei menționează o serie de măsuri pe care oricine le poate adopta fără efort:

O temperatură de 21ºC, alături de îmbrăcămintea potrivită, este suficientă pentru confortul în locuință.

Încălzirea trebuie oprită pe timpul nopții, iar dimineața este indicat să aștepți aerisirea completă a casei înainte de a o reporni.

Ventilarea locuinței se face rapid, doar câteva minute sunt suficiente iarna pentru a împrospăta aerul fără a pierde prea multă căldură.

Tragerea jaluzelelor și a perdelelor pe timpul serii contribuie direct la reducerea pierderilor termice.

Instalarea de robinete termostatice sau termostate programabile poate duce la economii între 8 și 13%.

Aerisisirea caloriferelor la începutul sezonului rece este esențială pentru eficiență maximă.

Caloriferele nu trebuie acoperite, pentru că astfel se împiedică distribuția corectă a aerului cald.

Dacă lipsești mai multe ore, se recomandă reducerea temperaturii la 15ºC, setare numită adesea „Economy”.

Întreținerea regulată a centralei este esențială pentru prevenirea defecțiunilor și a consumului excesiv.

Când situația o permite, este recomandată înlocuirea echipamentelor vechi cu sisteme moderne bazate pe pompe de căldură sau alte surse regenerabile.

Într-o perioadă în care facturile la energie și costul vieții continuă să crească, orice ajustare în rutina zilnică poate fi esențială. Specialiștii subliniază că modul în care utilizăm încălzirea influențează direct bugetul familiei. Deși diferențele par mici la nivel zilnic, la finalul lunii economia se poate transforma într-o sumă semnificativă.

Totodată, măsurile recomandate nu necesită investiții mari, ci mai degrabă responsabilitate și consecvență. De la utilizarea inteligentă a luminii naturale până la gestionarea temperaturii pe timpul nopții, toate aceste detalii transformă locuința într-un spațiu mai eficient energetic și mai confortabil.

Coborârea jaluzelelor după ora 18:00 devine astfel un punct-cheie într-o strategie mai amplă de reducere a consumului. Acest gest previne pierderea căldurii acumulate pe parcursul zilei, în special în serile foarte reci. În combinație cu celelalte recomandări ale experților, locuința își păstrează confortul termic, iar factura finală la încălzire devine considerabil mai mică.

Prin înțelegerea acestor principii simple și aplicarea lor constantă, oamenii pot transforma un sezon dificil într-unul mult mai ușor de gestionat din punct de vedere financiar, potrivit sursei.