De ce a fost ucis ciobanul?

Descoperirea macabră a fost făcută chiar de proprietarul stânei, care venise să verifice animalele. Acesta a găsit trupul neînsuflețit al bărbatului și a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit polițiștii din Oțelu Roșu și un echipaj medical, însă medicii nu au mai putut decât să confirme decesul.

Primele concluzii ale anchetei arată că între victimă și un coleg de 38 de ani ar fi izbucnit, cu o seară înainte, un conflict la stâna din zona „Săliștea din Vale”. Certurile au degenerat rapid, iar disputa verbală s-a transformat în bătaie. În timpul agresiunii, tânărul l-ar fi lovit pe bărbat în zona capului, provocându-i căderea și, cel mai probabil, moartea.

Potrivit polițiștilor, agresorul ar fi părăsit locul imediat după incident, fără să ceară ajutor. În scurt timp, însă, oamenii legii l-au identificat și l-au reținut.

„Persoana suspectată de comiterea faptei a fost depistată și se află în custodia poliției. Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, pentru clarificarea împrejurărilor exacte ale evenimentului”, au transmis reprezentanții IPJ Caraș-Severin.

Ancheta continuă, autoritățile încercând să stabilească toate detaliile care au dus la crimă.