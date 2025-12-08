Potrivit autorităților insulare, un val deosebit de puternic a surprins zeci de persoane aflate în zona naturală de scăldat, aruncându-le în apă și pe stâncile din jur. Trei persoane au fost găsite moarte încă de la sosirea echipelor de salvare. A patra victimă, o femeie evacuată în comă, a decedat ulterior la spital, scrie diariodeavisos.elespanol.com.

Oficial, identitățile nu au fost confirmate, dar surse municipale au precizat că doi dintre morți sunt români, iar unul este de naționalitate slovacă. Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Madrid, a fost notificat la data de 7 decembrie 2025 cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife.

O altă persoană este dată dispărută, iar căutările au continuat toată noaptea și în dimineața de luni, fără rezultat.

Un alt turist a ajuns la spital cu traumatisme moderate, în timp ce alții au primit îngrijiri la fața locului pentru răni minore.

Insulele Canare se confruntă de câteva zile cu un episod de valuri violente, cu înălțimi estimate între 2 și 5 metri, în special pe coastele nordice și vestice.