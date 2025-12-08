Utilizarea luminilor de avarie pentru a justifica o staționare rapidă în locuri interzise rămâne una dintre cele mai frecvente erori ale șoferilor români. În 2026, amenzile sunt mai aspre, iar interpretarea legii de către agenții rutieri este fermă: avariile nu transformă o zonă cu oprirea interzisă într-una de parcare.

Când este legal să pornești avariile?

Conform Codului Rutier (OUG 195/2002), luminile de avarie au un rol pur de avertizare a unui pericol, nu de permisiune administrativă. Acestea trebuie folosite exclusiv în situații involuntare și forțate.

Defecțiuni tehnice: Când vehiculul nu se mai poate deplasa prin forțe proprii.

Circulație lentă: Când mașina se deplasează foarte încet din cauza unei avarii și constituie un pericol.

Avertizare: Când coloana din față frânează brusc sau drumul este blocat (Constituie pericol iminent).

Urgențe medicale: Dacă șoferului sau unui pasager i s-a făcut rău brusc.

Oprirea voluntară pentru a cumpăra medicamente sau pâine nu este considerată o urgență imprevizibilă, ci o alegere a șoferului, care trebuie să respecte regulile de oprire și staționare.

Unde este interzisă oprirea

Legea interzice categoric oprirea, chiar și pentru câteva secunde, în următoarele puncte critice:

În zona de acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă” .

Pe trecerile de pietoni sau la o distanță mai mică de 25 m înainte și după acestea.

Pe trotuare (dacă nu există marcaje speciale care să permită acest lucru).

În intersecții, curbe, pe poduri sau în locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m.

Ce sancțiuni riști

Dacă alegi să oprești neregulamentar „pe avarii”, riscurile financiare sunt considerabile. Odată cu majorarea salariului minim, punctul de amendă a crescut (valoarea fiind de 202,5 lei în 2026):

Oprire neregulamentară. Se sancționează cu 2-3 puncte-amendă. Între 405 lei și 607,5 lei. Staționare neregulamentară (peste 5 minute): Sancțiunea crește la 4-5 puncte-amendă. Între 810 lei și 1.012,5 lei. Ridicarea mașinii: Dacă vehiculul încurcă traficul sau transportul public, poliția poate dispune ridicarea acestuia. Recuperarea mașinii (București): Pe lângă amendă, vei plăti taxe de ridicare, transport și depozitare. Costul total pentru recuperarea mașinii variază adesea între 500 lei și 1.000 lei, depășind rapid pragul de 1.500 lei cu tot cu amendă. În loc de concluzie. Nu miza pe „bunăvoința” agentului sau pe vizibilitatea avariilor. În orașele mari, monitorizarea se face tot mai des prin camere de supraveghere și radare mobile, iar amenda îți poate sosi prin poștă fără ca măcar să fii oprit în trafic. Mai bine parcați la 200-300 de metri distanță într-un loc permis decât să riscați o sancțiune de sute de lei pentru o pâine de 5 lei.

