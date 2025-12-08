”În vederea execuției unei lucrări de reparație/înlocuire a sistemului rutier, în zilele de 08 și 09 decembrie, în intervalul orar 21.00-06.00, se va restricționa circulația pe strada Doamnei”, a transmis Brigada Rutieră.

Reprezentanții instituției recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenție sporită, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri.

”Pietonilor le recomandăm să traverseze partea carosabilă doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înțeles intenţia de a traversa”, spun reprezentanții Brigăzii Rutiere.