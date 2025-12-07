Principalele declarații:

George Simion: Există o delegitimizare a clasei politice românești. Avem în București un primar ales cu 30% din voturile a 30% dintre locuitori.

Anca Alexandrescu: Mulțumesc votanților din București! Îmi pare rău că nu toți suveraniștii înțeleg că alegerile se câștigă în stradă și la vot, nu stând în fața calculatoarelor sau televizoarelor. Este doar începutul și nu am de gând să-i iau locul lui George Simion. Voi continua pe drumul suveraniștilor.

Principala noastră misiune este să arătăm că forța este la noi. Forța este la oameni. Votul lor contează. Îmi doresc ca prezența la vot să fie mult mai numeroasă la următoarele alegeri. Celor care au considerat de cuviință să mă linșeze mediatic le transmit că ne vom vedea în instanță.

Vreau să mulțumesc și familiei mele, copiilor mei, mamei mele, fratelui meu, soțului meu și dedic acest scor tatălui meu care nu mai este printre noi și sunt convinsă că ar fi fost foarte mândru de această bătăliei pe care am dus-o. Așa cum am spus, este doar începutul și împreună cu cetățenii români vom câștiga. Așa cum am spus, ne vom lua țara înapoi foarte curând.

George Simion: În ultimul an depus ne apropiem de 10 moțiuni, am făcut mitinguri de sute de mii de oameni, am făcut proteste în urma cărora în orice țară civilizată și democratică ar fi căzut guvernul. Și în 2024 cnd noi am fost săltați 3 zile înainte de alegeri și dați pe toate posturile de televiziune ca fiind niște infractori, în condițiile alea grele de alegeri comasate am luat un scor dublu față de cei de la USR. Noi am luat undeva la 15% și ei luaseră 8%. Nu cred că USR este un partid legitim din punct de vedere democratic, și cred că în statul român conduc și diferite rețele de putere paralele, unele dintre ele prezentate în emisiunea doamnei Alexandrescu, nu mă refer neapărat la servicii secrete, mă refer la fel de fel de grupuri de influență, unele își spun ONG-uri, dar eu știam că ONG-urile fac bine, nu exercită putere politică.

Anca Alexandrescu: În ceea ce mă privește voi face opoziție așa cum le-am promis și miilor de cetățeni cu care m-am întâlnit în aceste săptămâni, adică voi fi în stradă lângă ei și voi face tot ce pot eu pentru a le rezolva problemele despre care mi-au vorbit.

Eu cred că astăzi, la București, după șapte luni de mandat, a fost învins, de fapt, Nicușor Dan. Cred că acesta este mesajul public pe care trebuie să-l dăm. Și mai vreau să mai spun un lucru. Am demonstrat că eu nu am cheltuit niciun ban, alianța a făcut niște cheltuieli minime, fără a avea ONG-urile în spate, fără a avea președintele României, premierul, am demostrat că se poate.

George Simion: Au fost diferite dezinformări în spațiul public, eu am organizat o conferință de presă și am prezentat problemele cu care noi ne confruntăm din partea diferitelor instituții ale statului român. Eu am avut inconștiența poate, să lupt într-o campanie la alegerile prezidențiale și saă-mi doresc săp fie șanse egale așa că am dat mai multor televiziuni care ne-au primit la alegerile prezidențiale, sumele de bani cerute. Sunt sume standard, sunt sume foarte mari, contracandidatul meu Nicușor Dan este astăzi președinte, i s-au rambursat mare parte din bani, a avut aceleași cheltuieli la toate televiziunile, mie nu mi s-au rambursat 17 milioane de lei. Ca să nu mai avem această problemă, și să nu mai intrăm în aceleași discuții și să nu creadă cineva că vrem să facem campanii electorale pentru a lua bani din bugetul statului, postul de televiziune Realitatea nu a încasat de la competitorii electorali niciun leu.

Anca Alexandrescu: Sunt foarte mândră că fac parte din familia Realitatea, sunt foarte mândră pentru tot ceea ce au făcut colegii mei nu numai în această lună, ci și în ultimul an pentru România și pentru români.

Înainte de eveniment, George Simion a anunțat conferința pe pagina sa de socializare, unde a postat o imagine împreună cu Anca Alexandrescu:

„Mulțumesc Ancăi pentru lupta grea și rezultatul bun. AUR e alături de toți cei care vor să lupte cu aceste clanuri locale pentru 2028! Candidați, e singura cale!” a scris liderul AUR pe Facebook.

George Simion: „Cred că un prim obiectiv poate fi bifat ca și îndeplinit, că suntem parte a societății bucureștene”