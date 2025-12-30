Faptele au ieșit la suprafață în 2023, iar după ce a fost trimis în judecată dosarul lui Hancheș a avut parte de un parcurs complex pe rolul instranțelor din Alba. Condamnat la 21 de ani de închisoare în 2024, la Judecătoria Alba Iulia,, Hancheș și avocații săi au făcut apel, potrivit Alba 24.

Magistrații instanței superioare au admis atunci apelul, iar dosarul a ajuns iar pe rolul Judecătoriei Alba Iulia.

Pe 25 aprilie 2025, Judecătoria Alba Iulia îl condamna iar pe Hancheș, la 29 de ani de închisoare. Automat acesta a făcut iar apel, iar dosarul a ajuns din nou pe rolul Curții de Apel Alba Iulia.

Într-un final, pe 23 decembrie 2025, magistrații instanței superioare din Alba Iulia au dat o decizie finală în caz. La mai bine de doi ani de la momentul arestării preventive, Claudiu Hancheș din Cugir și-a aflat sentința: 29 de ani și patru luni de închisoare cu executare. Decizia a fost definitivă.