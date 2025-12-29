Direcția Națională Anticorupție a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a fostei conduceri a ELCEN București, într-un dosar de corupție ce vizează facilitarea plăților către partenerii comerciali în schimbul unor sume de bani. Protagoniștii acestui caz sunt Claudiu-Ionuț Crețu-Sârbu, fost director general, și Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, fost director comercial, aceștia fiind acuzați de luare de mită, respectiv complicitate la această infracțiune.

Potrivit rechizitoriului, mecanismul de corupție s-a manifestat clar în vara anului 2025. Pe 1 iulie, directorul general ar fi încasat 40.000 de lei de la reprezentantul unei firme, prin intermediul directorului comercial, chiar în biroul unei societăți din capitală. Banii au fost oferiți pentru a urgenta aprobarea plăților aferente facturilor emise de firma respectivă către ELCEN. Ulterior, pe 30 iulie, Zamfiroi ar fi pretins încă 50.000 de lei de la un alt administrator de companie aflată în relații contractuale cu regia de termoficare, în schimbul îndeplinirii atribuțiilor sale de serviciu.

În acest dosar au fost deferiți justiției și cei doi oameni de afaceri acuzați de dare de mită. Pentru a asigura recuperarea prejudiciului și confiscarea specială, anchetatorii au pus sub sechestru suma de 40.000 de lei, transferată deja de fostul director general într-un cont administrat de ANABI. Deși se află sub control judiciar încă din luna septembrie, foștii șefi ai ELCEN vor apărea în fața magistraților Tribunalului București, procurorii solicitând menținerea tuturor măsurilor preventive și asigurătorii.