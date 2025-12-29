Potrivit apropiaților săi, celebra actriță a dorit ca locul său de odihnă să fie chiar în grădina casei sale, aproape de mare, înconjurată de animalele care i-au fost mereu alături.

Brigitte Bardot va fi înmormântată în grădină

Wendy Bouchard, prietenă apropiată a vedetei, a declarat pentru presa franceză că această dorință exprimă perfect legătura profundă pe care Bardot a avut-o cu animalele. „Așa și-a dorit și așa se va întâmpla. A vrut să fie îngropată lângă ființele pe care le-a iubit cel mai mult”, a spus aceasta, subliniind rolul esențial pe care animalele l-au avut în viața actriței.

De-a lungul anilor, Brigitte Bardot a vorbit deschis despre faptul că animalele i-au oferit afecțiunea și sprijinul emoțional pe care nu le-a simțit întotdeauna în copilărie. Potrivit prietenei sale, vedeta se identifica profund cu suferința și fragilitatea lor, iar această empatie a stat la baza angajamentului său neobosit pentru protejarea lor.

Activismul său a lăsat o amprentă puternică la nivel internațional. Una dintre cele mai cunoscute campanii ale sale, inițiată în 1977 împotriva vânătorii puilor de focă, a provocat reacții puternice și a schimbat percepții la nivel global. De ziua ei, Brigitte Bardot primea anual mii de mesaje din toate colțurile lumii, semn al impactului pe care l-a avut asupra mai multor generații.

Fundația „Brigitte Bardot”, creată de actriță în 1986 la Saint-Tropez, va continua misiunea începută de fondatoarea sa. Organizația, care va împlini anul viitor 40 de ani de activitate, a transmis că va duce mai departe lupta pentru protecția animalelor cu aceeași determinare și fidelitate față de valorile care au definit viața lui Bardot.

De-a lungul timpului, fundația a devenit una dintre cele mai importante structuri din Franța dedicate apărării animalelor, atât domestice, cât și sălbatice, având un rol activ și pe plan internațional.

Brigitte Bardot a rezumat poate cel mai bine această transformare a vieții sale într-o declarație care a devenit emblematică: și-a dăruit tinerețea și frumusețea cinematografiei, iar maturitatea, experiența și energia rămasă le-a pus în slujba animalelor. Moștenirea sa rămâne vie nu doar prin filmele care au consacrat-o, ci și prin cauza pe care a apărat-o cu o pasiune rar întâlnită.