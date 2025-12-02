La 91 de ani, Brigitte Bardot trimite un mesaj pentru fanii săi după o nouă internare în doar o lună

Brigitte Bardot
Actrița franceză Brigitte Bardot, ajunsă la vârsta de 91 de ani, a transmis prin intermediul fundației sale că se află în convalescență. Mesajul a venit ca o încercare de a liniști publicul și de a cere respect pentru viața sa privată, după ce în ultimele luni au apărut numeroase informații legate de starea ei de sănătate.

„Doamna Brigitte Bardot reaminteşte că se află în prezent în convalescenţă, că ar dori ca oamenii să aibă delicateţea de a-i respecta intimitatea şi invită pe toată lumea să se calmeze”, se arată în comunicatul fundaţiei Brigitte Bardot.

Internarea la Toulon

Potrivit publicației Var-Matin, vedeta a fost internată din nou la spitalul din Toulon, la o lună după o primă intervenție chirurgicală. „Doamna Bardot doreşte să-i liniştească pe cei care sunt sincer îngrijoraţi pentru ea. Ea le transmite următorul mesaj: «Vă îmbrăţişez pe toţi!»”, scrie fundaţia dedicată apărării şi protecţiei animalelor.

Viața departe de cinema

„BB”, cum este cunoscută, a renunțat la cariera cinematografică în anii 1970 pentru a se dedica exclusiv cauzei animalelor. Ea locuiește între reședința La Madrague din Saint-Tropez și casa La Garrigue, aflată în mijlocul naturii, unde a adăpostit animale și a amenajat o capelă privată. Într-un interviu acordat BFMTV în luna mai, Bardot a spus că trăiește „ca o fermieră”, înconjurată de oi, porci, câini, pisici, un măgar și un ponei, și că nu deține „nici telefon mobil, nici computer”.

Reacția la zvonurile din octombrie

La sfârșitul lunii octombrie, actrița a fost nevoită să reacționeze public după ce au circulat zvonuri despre moartea sa. „Nu ştiu care este imbecilul care a lansat în această seară acest 'fake news' despre dispariţia mea, dar să ştiţi că sunt bine şi că nu am de gând să-mi iau rămas-bun", a declarat fosta vedetă a cinematografiei franceze.

