„Doamna Brigitte Bardot reaminteşte că se află în prezent în convalescenţă, că ar dori ca oamenii să aibă delicateţea de a-i respecta intimitatea şi invită pe toată lumea să se calmeze”, se arată în comunicatul fundaţiei Brigitte Bardot.

Internarea la Toulon

Potrivit publicației Var-Matin, vedeta a fost internată din nou la spitalul din Toulon, la o lună după o primă intervenție chirurgicală. „Doamna Bardot doreşte să-i liniştească pe cei care sunt sincer îngrijoraţi pentru ea. Ea le transmite următorul mesaj: «Vă îmbrăţişez pe toţi!»”, scrie fundaţia dedicată apărării şi protecţiei animalelor.

Viața departe de cinema

„BB”, cum este cunoscută, a renunțat la cariera cinematografică în anii 1970 pentru a se dedica exclusiv cauzei animalelor. Ea locuiește între reședința La Madrague din Saint-Tropez și casa La Garrigue, aflată în mijlocul naturii, unde a adăpostit animale și a amenajat o capelă privată. Într-un interviu acordat BFMTV în luna mai, Bardot a spus că trăiește „ca o fermieră”, înconjurată de oi, porci, câini, pisici, un măgar și un ponei, și că nu deține „nici telefon mobil, nici computer”.

Reacția la zvonurile din octombrie

La sfârșitul lunii octombrie, actrița a fost nevoită să reacționeze public după ce au circulat zvonuri despre moartea sa. „Nu ştiu care este imbecilul care a lansat în această seară acest 'fake news' despre dispariţia mea, dar să ştiţi că sunt bine şi că nu am de gând să-mi iau rămas-bun", a declarat fosta vedetă a cinematografiei franceze.

