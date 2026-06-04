Fenomen atmosferic spectaculos, surprins deasupra Tibetului: imagini rare cu "sprite-uri roșii" VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Fotografii realizate recent deasupra Tibetului au surprins rarele „sprite-uri roșii”, unul dintre cele mai puțin înțelese fenomene atmosferice observate pe Pământ. Imaginile au atras imediat atenția cercetătorilor și pasionaților de meteorologie din întreaga lume.

Spre deosebire de fulgerele obișnuite, care coboară din nori către sol, sprite-urile roșii se propagă în sus, deasupra furtunilor puternice, putând ajunge până în ionosferă.

Fenomenul are loc în mezosferă, la zeci de kilometri altitudine, și durează doar câteva milisecunde, ceea ce îl face extrem de dificil de observat și fotografiat.

Sprite-urile sunt declanșate de descărcări electrice intense din interiorul furtunilor și apar sub forma unor structuri luminoase roșii, uneori asemănătoare unor meduze sau ramificații gigantice.

Specialiștii continuă să studieze aceste fenomene electrice tranzitorii, care ar putea oferi informații importante despre interacțiunea dintre furtuni, atmosfera superioară și spațiul din apropierea Pământului.