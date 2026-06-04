Cum trebuie să îngrijești mușcatele vara. Ghid complet pentru flori bogate și sănătoase
muscate
Mușcatele se numără printre cele mai iubite flori de balcon și grădină datorită rezistenței lor, culorilor spectaculoase și perioadei lungi de înflorire. Totuși, în timpul verii, temperaturile ridicate și expunerea prelungită la soare le pot pune la încercare. Pentru a te bucura de flori abundente până toamna târziu, este important să le oferi îngrijirea potrivită. Iată ce recomandă specialiștii!
Alege locul potrivit
Mușcatelor le place lumina și au nevoie de cel puțin 5-6 ore de soare pe zi pentru a produce flori din abundență. Cele mai bune locuri sunt balcoanele orientate spre est sau sud-est, unde beneficiază de lumină suficientă fără a fi expuse permanent la arșița după-amiezii.
În perioadele cu temperaturi extreme, de peste 35 de grade Celsius, este recomandat să le protejezi de soarele puternic din orele prânzului.
Udarea corectă este esențială
Una dintre cele mai frecvente greșeli este udarea excesivă. Mușcatele suportă mai bine o ușoară lipsă de apă decât excesul de umiditate.
Reguli importante:
Udă plantele dimineața devreme sau seara.
Verifică pământul înainte de udare; dacă stratul superior este încă umed, mai așteaptă.
Evită să lași apă în farfuria ghiveciului.
În zilele foarte călduroase poate fi necesară udarea zilnică.
Apa nu trebuie turnată peste flori și frunze, ci direct la baza plantei.
Fertilizarea stimulează înflorirea
Pe timpul verii, mușcatele consumă multe resurse pentru a produce continuu boboci și flori.
Pentru rezultate bune:
Aplică îngrășământ pentru plante cu flori o dată la 7-14 zile.
Alege produse bogate în potasiu și fosfor.
Evită excesul de azot, care favorizează dezvoltarea frunzelor în detrimentul florilor.
O fertilizare constantă poate prelungi perioada de înflorire până la primele temperaturi scăzute din toamnă.
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Îndepărtează florile ofilite
Pentru a încuraja apariția de noi boboci, florile uscate trebuie eliminate regulat.
Această operațiune:
stimulează înflorirea;
îmbunătățește aspectul plantei;
reduce riscul apariției bolilor fungice.
Îndepărtează și frunzele îngălbenite sau deteriorate pentru a menține planta sănătoasă.
Asigură un drenaj bun
Mușcatele nu tolerează rădăcinile care stau în apă. Ghivecele trebuie să aibă orificii de drenaj eficiente.
Pentru o dezvoltare optimă:
folosește un substrat aerat și bine drenat;
adaugă un strat de pietriș sau argilă expandată pe fundul ghiveciului;
evită compactarea excesivă a pământului.
Protejează plantele în timpul caniculei
Valurile de căldură pot afecta chiar și plantele rezistente.
În perioadele caniculare:
mută ghivecele într-o zonă cu umbră parțială;
evită udarea cu apă foarte rece în miezul zilei;
monitorizează constant nivelul de umiditate al solului.
Dacă observi frunze ofilite în timpul zilei, verifică dacă își revin seara. În caz contrar, planta are nevoie de mai multă apă.
Atenție la dăunători
Vara, mușcatele pot fi atacate de:
afide;
musculițe albe;
acarieni;
omizi.
Verifică periodic partea inferioară a frunzelor și intervino rapid cu tratamente specifice dacă observi semne de infestare.
Tunderea de întreținere
Dacă planta devine prea înaltă sau dezordonată, poți scurta lăstarii cu câțiva centimetri. Această intervenție stimulează ramificarea și formarea unui număr mai mare de flori.
Nu este recomandată tunderea severă în perioadele cu temperaturi foarte ridicate.
Greșeli frecvente care afectează mușcatele
Udarea excesivă.
Lipsa fertilizării.
Păstrarea florilor ofilite pe plantă.
Folosirea unui sol care reține prea multă apă.
Expunerea permanentă la soarele puternic în timpul caniculei.
Cum obții mușcate pline de flori toată vara
Secretul constă în câteva gesturi simple: udare echilibrată, fertilizare regulată, îndepărtarea florilor uscate și protecția în perioadele de căldură extremă. Cu o îngrijire minimă, dar constantă, mușcatele îți pot transforma balconul, terasa sau grădina într-un adevărat spectacol de culoare până la sfârșitul sezonului cald.
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