Trucurile care te ajută să păstrezi cireșele proaspete mai mult timp
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Dacă vrei să păstrezi cireșele proaspete cât mai mult timp, câteva reguli simple pot face o diferență semnificativă. Iată ce trebuie să faci!
1. Nu le spăla înainte de depozitare
Umiditatea favorizează apariția mucegaiului și grăbește alterarea fructelor. Spală cireșele doar înainte de consum.
2. Păstrează codițele
Cireșele rezistă mai mult dacă își păstrează codițele. Acestea reduc pierderea de umiditate și încetinesc procesul de deteriorare.
3. Depozitează-le la frigider
Așază cireșele într-un recipient aerisit sau într-o caserolă căptușită cu prosoape de hârtie, care absorb excesul de umezeală. Temperatura ideală este între 0 și 4°C.
4. Elimină fructele deteriorate
Verifică periodic recipientul și îndepărtează cireșele moi, crăpate sau mucegăite. Un singur fruct alterat poate afecta rapid și restul lotului.
5. Evită înghesuirea
Nu umple recipientul până la refuz. Cireșele au nevoie de circulația aerului pentru a rămâne proaspete mai mult timp.
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6. Folosește prosoape de hârtie
Pune un strat de hârtie absorbantă pe fundul recipientului și, dacă este necesar, unul deasupra fructelor. Acesta ajută la controlul umidității.
7. Congelează surplusul
Dacă ai cumpărat o cantitate mare, spală și usucă bine cireșele, scoate sâmburii (opțional), apoi congelează-le într-un singur strat înainte de a le transfera în pungi speciale pentru congelator. Se pot păstra astfel până la 10-12 luni.
Cât rezistă cireșele?
La temperatura camerei: 1-3 zile.
La frigider: 7-14 zile, dacă sunt păstrate corect.
La congelator: până la un an.
Truc util: dacă observi că cireșele încep să se înmoaie, le poți pune pentru 15-20 de minute într-un bol cu apă foarte rece și câteva cuburi de gheață înainte de servire. Vor deveni mai ferme și mai crocante
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