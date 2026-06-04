Scandal în Dolj. Două tinere au fost agresate de trei persoane în propria curte

Sursă: Realitatea.Net

O femeie de 40 de ani din Craiova este acuzată că ar fi fost implicată într-un conflict cu o tânără de 18 ani, dispută care ar fi degenerat ulterior într-un episod de violență. Potrivit anchetatorilor, femeia, împreună cu fiul și partenerul său, ar fi mers la locuința tinerei, unde ar fi agresat-o atât pe aceasta, cât și pe o altă femeie de 30 de ani aflată la aceeași adresă. Polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele incidentului.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj a anunţat că o femeie de 55 de ani i-a sesizat pe poliţişti, miercuri seară, cu privire la faptul că pe o stradă din Craiova este un conflict între mai multe persoane.

”Din cercetările efectuate de poliţişti, s-a stabilit că pe fondul unui conflict spontan, o femeie de 40 de ani i-ar fi adresat injurii şi cuvinte jignitoare unei tinere de 18 ani. Ulterior, aceasta, împreună cu doi bărbaţi de 26 şi 48 de ani, fiul şi concubinul său, ar fi pătruns în curtea locuinţei tinerei de 18 ani şi ar fi agresat-o fizic pe acesta, dar şi pe o femeie de 30 de ani ce se afla în curte”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliţiştii au deschis în această cauză un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi violare de domiciliu. Ei continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.