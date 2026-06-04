Dieta Uglov: regimul alimentar asociat chirurgului rus care a trăit peste 100 de ani. Ce presupune

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: Realitatea.Net

Dieta Uglov este un regim alimentar inspirat de principiile promovate de Fiodor Uglov, unul dintre cei mai cunoscuți chirurgi ruși, care a trăit peste 100 de ani. Bazată pe moderație, disciplină și alimentație echilibrată, dieta a devenit în ultimii ani populară pe internet ca metodă de slăbire.

Ce este dieta Uglov? Varianta cea mai cunoscută a dietei Uglov este un plan alimentar cu durată de aproximativ 10-14 zile, bazat pe alimente simple, cu un aport caloric redus, relatează Eva.ro. Regimul pune accent pe: carne slabă;

pește;

ouă;

legume;

fructe;

produse lactate slabe. În schimb, sunt limitate sau eliminate: zahărul;

dulciurile;

produsele de patiserie;

băuturile alcoolice;

alimentele foarte procesate. Principiile de bază ale dietei Dieta se bazează pe câteva reguli simple: Mese regulate Se recomandă respectarea unui program alimentar și evitarea gustărilor frecvente între mese. Porții moderate Un principiu promovat de Uglov era evitarea exceselor alimentare și menținerea unei greutăți corporale normale. Hidratare suficientă Apa este considerată esențială pentru buna funcționare a organismului și pentru susținerea procesului de slăbire. Activitate fizică Deși dieta este principalul element, mișcarea este încurajată pentru obținerea unor rezultate mai bune.