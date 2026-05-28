Artistul Nicolae Voiculeț lansează campania umanitară „Primul Sunet” pentru doi copii ai României

Artistul Nicolae Voiculeț a anunțat lansarea unei campanii umanitare dedicate unui băiețel și unei fetițe aflați în mare nevoie, prin intermediul Asociației Culturale Nicolae Voiculeț.

Inițiativa vine într-un moment extrem de delicat pentru artist, care traversează o perioadă dificilă de recuperare medicală și care, pentru prima dată după zeci de ani de activitate artistică, nu va putea urca pe scenă de Ziua Copilului.

Într-o declarație publică emoționantă publicată pe rețelele sale de socializare, Nicolae Voiculeț a vorbit despre lupta pentru recuperarea respirației și despre dorința de a transforma această încercare într-un gest de solidaritate pentru copiii României care trăiesc fără sprijin și fără posibilități.

„Există copii în România care trăiesc zilnic mult mai greu decât mine și decât noi. Copii fără părinți. Copii abandonați. Copii care nu au mâncare, nu au hăinuțe, nu au o jucărie sau măcar sentimentul că cineva se gândește la ei”, a transmis artistul.

Prin campania „Primul Sunet”, Asociația Culturală Nicolae Voiculeț își propune să ofere sprijin concret pentru doi copii ai României — un băiețel și o fetiță — prin achiziționarea de alimente, haine, rechizite, jucării și alte lucruri esențiale pentru viața lor de zi cu zi.

Totodată, campania are și o dimensiune simbolică profundă: persoanele care vor susține această inițiativă umanitară vor deveni parte din primul concert de revenire al artistului

Nicolae Voiculeț, atunci când acesta va putea transforma din nou respirația în muzică și va reveni pe scenă.

„Nu cumpărăm doar un loc la un concert. Salvăm o bucățică din copilăria unor copii”, a declarat artistul.

În perioada următoare, Asociația Culturală Nicolae Voiculeț va prezenta transparent cazurile celor doi copii și modalitatea oficială prin care românii din țară și din diaspora pot contribui

la această campanie umanitară. Campania „Primul Sunet” își propune să devină un apel la solidaritate, umanitate și responsabilitate față de copiii vulnerabili ai României.