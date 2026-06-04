Bărbat de 77 de ani, reținut pentru agresiune sexuală asupra unei minore: fata venea de la școală!

Sursă: Realitatea.Net

Polițiștii din Vâlcea au reținut pentru 24 de ore un bărbat în vârstă de 77 de ani, cercetat pentru agresiune sexuală asupra unui minor. Potrivit IPJ Vâlcea, victima este o elevă de 9 ani, care se întorcea de la şcoală şi pe care ar fi încercat să o convingă să îl însoţească la locuinţa sa.

Potrivit IPJ Vâlcea, poliţiştii Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Pietrari au reţinut, pentru 24 de ore, la data de 3 iunie 2026, un bărbat în vârstă de 77 de ani, cercetat pentru agresiune sexuală asupra unui minor.

„În fapt, la data de 28 mai 2026, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 9 ani, din comuna Bărbăteşti, ar fi fost abordată pe o stradă din localitate de către un bărbat, care ar fi avut un comportament obscen şi nepotrivit faţă de aceasta”, precizează sursa citată.

Conform aceleiaşi surse, din cercetări a reieşit că, în timp ce eleva se întorcea de la şcoală spre casă, bărbatul ar fi abordat-o, ar fi întrebat-o ce vârstă şi ce situaţie şcolară, iar ulterior ar fi apucat-o de braţe, ar fi sărutat-o pe nas şi ar fi încercat să o convingă să îl însoţească la locuinţa sa.

„În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate şi a administrării probatoriului în dosarul penal întocmit sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, poliţiştii au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de acesta, fiind ulterior introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea”, mai arată IPJ Vâlcea.

Bărbatul urma să fie prezentat astăzi procurorilor pentru dispunerea măsurilor legale. Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.