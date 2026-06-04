Încărcătoare pentru arme letale și mii de țigarete, descoperite într-un autocar la Vama Giurgiu

Sursă: Realitatea.net

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit 25 de încărcătoare de pistol și peste 9.000 de țigarete ascunse într-un autocar care circula pe ruta Turcia – Germania.

Controlul a avut loc miercuri dimineață, pe DN5, după ce polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Compartimentul Sprijin Operativ, au oprit pentru verificări un autocar înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean georgian în vârstă de 30 de ani.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit 25 de încărcătoare de pistol, fără muniție, ascunse în compartimentul specific filtrului de aer al autocarului. Totodată, polițiștii au găsit și 465 de pachete de țigări, adică 9.300 de țigarete cu timbru fiscal de Georgia, ascunse într-un locaș din interiorul autocarului, sub scaunele pasagerilor. Șoferul nu deținea documente de proveniență pentru acestea.

Polițiștii au deschis dosar penal

Autoritățile au precizat că au fost efectuate verificări suplimentare, însă nu a fost descoperită muniție.

„Încărcătoarele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „deținerea, portul, confecționarea, precum și orice operațiune privind armele letale, munițiile, mecanismele sau dispozitivele acestora ori funcționarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept”. Cercetările se desfășoară sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecătoria Giurgiu”, a transmis Poliția de Frontieră.

Pentru deținerea țigaretelor în afara antrepozitului fiscal, șoferul a fost sancționat contravențional, iar țigările au fost confiscate și depozitate în camera de corpuri delicte a instituției.