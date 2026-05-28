AUR neagă orice înțelegere cu PSD după căderea Guvernului Bolojan și cere alegeri anticipate. Petrișor Peiu: „Fiecare are propriul plan”

Sursă: Realitatea.net

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că între AUR și PSD nu a existat niciun plan comun după moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan. Acesta a susținut că formațiunea din care face parte își dorește alegeri anticipate și consideră că actuala criză politică nu poate fi rezolvată printr-o majoritate stabilă în Parlament.

Petrișor Peiu a vorbit și despre variantele vehiculate pentru funcția de premier, inclusiv despre Eugen Tomac și Călin Georgescu, precizând că AUR nu a făcut nicio nominalizare în discuțiile de la Cotroceni.

AUR spune că moțiunea a fost gândită înaintea rupturii din coaliție

Petrișor Peiu a explicat că AUR pregătise moțiunea de cenzură încă de la începutul lunii mai și că obiectivul era criticarea politicilor economice ale Guvernului.

"Noi suntem în opoziţie. Noi suntem opoziţia de fapt în Parlament şi aşa cum am anunţat de foarte mult timp, depunem o moţiune de cenzură pe fiecare moţiune, aşa cum avem dreptul conform Constituţiei.

Noi am planificat moţiunea noastră de cenzură la începutul lunii mai pentru a critica politicile publice care au dus România într-o criză economică cât se poate de evidentă."

Acesta a afirmat că PSD a decis ulterior să voteze moțiunea, însă fără să existe o strategie comună pentru perioada de după căderea Guvernului.

"PSD-ul s-a certat cu partenerii lor de coaliţie din PNL şi USR şi a hotărât să se alăture moţiunii noastre. Nu a fost o planificare a unei evoluţii post-moţiune, sub nicio formă. Şi noi şi ei am spus de la început că avem viziuni diferite asupra viitorului. Noi ne dorim alegeri anticipate şi moţiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan am văzut-o ca fiind primul pas spre alegerile anticipate. Cei de la PSD îşi doresc continuarea mariajului cu PNL, USR şi UDMR."

„Nu a existat niciun plan comun PSD-AUR”

Liderul senatorilor AUR a insistat asupra ideii că singura colaborare dintre cele două partide a fost legată strict de votarea moțiunii de cenzură.

"Nu a existat niciun plan comun PSD-AUR, privind perioada de după moţiune. Singura înţelegere a fost cu privire la susţinerea şi votarea moţiunii de cenzură pentru demiterea guvernului. Nu a existat niciun fel de plan de la bun început. Adică fiecare partid are propriul plan."

În opinia sa, soluția pentru ieșirea din blocajul politic o reprezintă alegerile anticipate.

"Este clar că nu se poate forma o majoritate, sau, chiar dacă s-ar forma, ar fi foarte fragilă, ar fi o diferenţă de câteva voturi şi atunci singura soluţie care se practică în statele democratice, în lumea democratică, alegeri anticipate. Dacă nu poţi să formezi o majoritate stabilă, mergi la alegeri, din nou."

Critici dure la adresa lui Eugen Tomac

Petrișor Peiu a comentat și informațiile apărute despre o posibilă desemnare a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Senatorul AUR a spus că nu vede relevanța politică a acestuia în actualul context.

"Preşedintele Nicuşor Dan nu a spus niciun moment acest nume. Dacă mă întrebaţi părerea mea personală despre domnul Tomac, este că dânsul este un om politic modest şi tributar relaţiei cu Traian Băsescu. Nu văd ce legătură mai are cu momentul politic actual. Acum, suntem într-un moment politic în care partidul domnului Tomac nu mai există în Parlamentul României. Traian Băsescu e istorie, s-a dovedit că a fost şi turnător, nu văd ce relevanţă are numele Eugen Tomac în actualul context politic."

Acesta a mai declarat că AUR nu ar vota un premier apropiat de fostul președinte Traian Băsescu.

"Nu aş vota niciodată şi cred că nici colegii mei de partid pe cineva care este un apropiat al lui Traian Băsescu sau care a fost un apropiat al lui Traian Băsescu."

Ce spune despre Călin Georgescu

Întrebat despre posibilitatea ca AUR să îl susțină pe Călin Georgescu pentru funcția de premier, Petrișor Peiu a afirmat că în acest moment este vorba doar despre speculații.

"Deocamdată, noi nu am ajuns în situaţia de a nominaliza un prim-ministru. La Cotroceni discuţia a plecat de la faptul că domnul preşedinte Nicuşor Dan a spus că nu va da mandat unui partid care să facă alianţă cu AUR, sau să primească în Parlament voturi de la AUR."

Senatorul AUR a precizat și că nu îl consideră pe Călin Georgescu un adversar intern, deoarece acesta nu este membru al partidului.

"Din câte ştiu, domnul Georgescu nu e membru AUR, deci nu poate să fie un adversar intern. În al doilea rând, când eşti într-un partid şi ai alţi colegi de partid care vor aceeaşi poziţie pe care ţi-o doreşti, tu nu trebuie să te gândeşti la ei ca adversari, ci la posibile opţiuni ale partidului."

Petrișor Peiu a spus că nu a avut niciodată o discuție directă cu Călin Georgescu.

"Nu ştiu exact ce vrea domnia sa. Eu personal n-am vorbit. Bănuiesc că domnul Simion o fi vorbit. Eu, personal, n-am vorbit niciodată, în viaţa mea. L-am văzut în nişte ipostaze, poate am şi schimbat două vorbe, dar era aşa, un cadru cu mulţi oameni, dar nu am vorbit cu el, personal, niciodată. Nu l-am cunoscut."

