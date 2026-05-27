Deputat PNL: „Ministrul Culturii este un trădător al României!”

Sursă: Realitatea PLUS

Scandal uriaș după declarațiile halucinante ale fostului ministrul al Culturii. Vicepreședintele Camerei Deputaților, liberalul Adrian Cozma, îl acuză pe Demeter Andras de trădarea interesului național și cere modificarea urgentă a legii privind accesul la secrete de stat. Adrian Cozma spune că niciun demnitar, cu excepția președintelui ales de poporul român, nu ar mai trebui să primească automat acces la informații clasificate.

Deputat PNL: „Vrem schimbarea legii secretelor de stat!”

„După declarațiile făcute de trădătorul interesului național, ministrul culturii Demeter Andraș, se impune să luăm niște măsuri.

Legea privind accesul la secretele statului trebuie să devină funcțională și să protejeze interesul național față de cei care nu dovedesc cinste și loialitate față de țară.

Vă anunț pe această cale că voi face tot ce este în competența mea ca parlamentar pentru a declanșa dezbateri cu autoritățile publice și societatea civilă și pentru a modifica legea numărul 182 din 2002 în scopul protejării intereselor naționale ale României.

Astfel, cu excepția președintelui României ales, direct de către români, niciun alt demnitar al statului român nu va mai beneficia automat de acces la informații clasificate ce constituie secrete de stat.

Cum să lași la liber secrete de stat pe mâna unuia care își bagă în interesul național?”, a declarat liberalul Adrian Cozma.