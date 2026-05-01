Vicepreședintele Camerei Deputaților Adrian Cozma depune plângere penală după alocarea fondurilor de la CJ Satu Mare

Deputatul Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților și consilier județean la Satu Mare, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că intenționează să conteste în instanță și să depună o plângere penală împotriva hotărârii Consiliului Județean privind repartizarea fondurilor către primării, pe care o consideră abuzivă.

Politicianul a criticat dur modul în care președintele CJ, Pataki Csaba, de la UDMR ar fi folosit funcția și majoritatea politică pentru a decide distribuirea banilor, susținând că unele localități au fost dezavantajate în mod nedrept. Cozma a afirmat că, într-un context economic dificil, fondurile ar fi trebuit împărțite echitabil între comunități, indiferent de apartenența politică a administrațiilor locale. El a subliniat că va acționa în justiție și că nu acceptă ca populația să fie afectată de conflicte politice.

Parlamentarul a invocat prevederile articolului 297 din Codul Penal, considerând că decizia ar putea întruni elementele infracțiunii de abuz în serviciu, în special prin crearea unor situații de inegalitate pe criterii politice.

Pentru a-și susține acuzațiile, Cozma a oferit exemple concrete, menționând că unele comune cu populație redusă, conduse de primari UDMR, ar fi primit fonduri mai mari decât localități mai mari conduse de primarI aparținând altor partide. El a susținut că astfel de decizii îi afectează pe locuitori, care nu ar trebui să suporte consecințele disputelor politice.

Pe de altă parte, Consiliul Județean Satu Mare a aprobat miercuri alocarea a peste 43,7 milioane de lei către primăriile din județ, sumă provenită din cota de 6% din impozitul pe venit, conform Legii bugetului de stat pe 2026. Hotărârea a fost adoptată cu voturile consilierilor UDMR și PSD, în timp ce reprezentanții PNL și AUR s-au opus, invocând o distribuție inechitabilă.

Consilierii liberali au susținut că unele primării conduse de PNL au primit mai puține fonduri, în ciuda faptului că derulează proiecte europene și au nevoie de cofinanțare.

Conform deciziei adoptate, municipiul Satu Mare a primit 7 milioane de lei, municipiul Carei 3 milioane, iar orașele Ardud, Livada, Negrești-Oaș și Tășnad câte 1,85 milioane de lei. Pentru comune, sumele alocate au variat între 100.000 și 700.000 de lei.