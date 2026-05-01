Poliția caută doi minori de 9 și 11 ani din Râșnov, dispăruți de acasă

Polițiștii din Brașov caută doi minori, băieți și frați, cu vârste de 9 și 11 ani, din orașul Râșnov, care au dispărut de la domiciliu vineri la prânz, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ).

Potrivit sursei citate, cei doi băieți ar fi plecat de acasă în jurul orei 12:00, fără a se cunoaște destinația acestora.



Cei doi frați sunt:



- Zecheru Mihai, de 11 ani. Semnalmente: înălțime 1.30 m, greutate 25 kg, păr șaten, ochi căprui, ten deschis, constituție atletică, încălțat cu pantofi sport de culoare negru/verde și îmbrăcat cu pantaloni de culoare albastră.



- Zecheru Maris-Casian, de 9 ani. Semnalmente: înălțime 1,35 m, greutate 30 kg, păr șaten, ochi căprui, ten deschis, constituție atletică, îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare gri cu negru, geacă de culoare verde cu negru și încălțat cu pantofi sport de culoare negru-galben.



Persoanele care pot oferi informații ce pot conduce la identificarea celor doi copii sunt rugate să apeleze de urgență numărul unic 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție, se mai menționează în anunțul transmis de reprezentanții IPJ Brașov