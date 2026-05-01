Renault și Stellantis anunță concedieri. Producătorii auto europeni renunță la ingineria clasică sub presiunea ritmului chinezesc

Reducerile de personal din inginerie și cercetare-dezvoltare anunțate de Renault și Stellantis nu sunt simple măsuri de economisire a costurilor. Ele semnalează o transformare structurală profundă a industriei auto tradiționale, pusă sub presiunea competiției chineze și a noilor tehnologii, potrivit Automotive Manufacturing Solutions.

Tăieri în cercetare și dezvoltare

Renault și Stellantis au anunțat reduceri semnificative în diviziile de R&D, o mișcare care afectează direct angajații și furnizorii din Europa.

Tendința nu este izolată: producătorii auto își regândesc structurile tehnice la nivel global, cerând tot mai mult competențe în software în locul ingineriei clasice.

„China Speed" devine standardul industriei

Ritmul accelerat de dezvoltare al producătorilor chinezi, cunoscut în industrie drept „China Speed", a ajuns un reper de neignorat.

Toyota a mutat în 2023 o parte din cercetare în China pentru a beneficia de această viteză, iar o parte importantă din programul său de vehicule electrice bZ este dezvoltat acolo.

Renault a mers pe același drum: noul Twingo a fost proiectat în doar 21 de luni, folosind centrele de R&D din Shanghai. Noul director general, François Provost, vrea să aplice aceleași metode la TechnoCentre, principalul hub de inginerie al grupului, situat lângă Paris.

De la inginerie clasică la software

Industria auto traversează o schimbare de paradigmă: modelul clasic de dezvoltare cedează locul unuia dominat de software și cicluri rapide de lansare. Această tranziție accelerează reorganizarea sectorului, companiile reducând structurile tradiționale de inginerie și investind masiv în tehnologii digitale.