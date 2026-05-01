Atenționare de călătorie în Grecia pe data de 1 mai. Ce transmite MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau plănuiesc o călătorie în Republica Elenă că vineri, 1 mai 2026, este programată o grevă în sectorul transportului public.

Potrivit instituției, mai multe categorii profesionale și-au anunțat participarea la proteste, astfel că tramvaiele și trenurile nu vor circula pe durata întregii zile. În Atena, metroul va fi oprit, iar programul altor mijloace de transport în comun, precum autobuzele și troleibuzele, ar putea suferi modificări.

De asemenea, Confederația Maritimă Panelenă a anunțat că se alătură grevei, ceea ce va duce la suspendarea transportului maritim pentru toate tipurile de nave. În acest context, MAE recomandă verificarea din timp a orarelor și contactarea operatorilor de transport sau a agențiilor de turism pentru informații actualizate.

Pentru sprijin consular, românii pot apela Ambasada României la Atena și Consulatul General al României la Salonic, apelurile fiind preluate permanent de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. În situații de urgență, sunt disponibile și numere dedicate pentru asistență rapidă.

Totodată, MAE recomandă consultarea site-urilor oficiale ale instituției și utilizarea aplicației mAIGreece, dezvoltată de Ministerul elen al Turismului și disponibilă inclusiv în limba română, precum și a aplicației Călătorește informat, care oferă informații utile și alerte pentru românii care călătoresc în străinătate.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro/ (Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro și https://salonic.mae.ro/ , precum și aplicația digitală 'mAIGreece', realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă și în limba română: https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece.



