Semnal de alarmă pe piața energiei: posibile scumpiri în 2027. Ce spun experții
Piața energiei
România ar putea intra într-o nouă perioadă de turbulențe majore pe piața energiei, iar semnalele de avertizare devin tot mai puternice. Specialiștii din sector atrag atenția că iarna și primăvara anului 2027 riscă să aducă o nouă explozie a prețurilor la gaze, într-un context internațional extrem de fragil.
Experții avertizează că iarna și primăvara anului 2027 ar putea fi destul de dificile din punctul de vedere al prețurilor la gaze și asta pentru că ne confruntăm cu o criză energetică care pare că nu se mai termină.
Situația este complicată și de tensiunile la nivel internațional, dar și de conflictele din zonele cheie de producție, cum ar fi Orientul Mijlociu, care oricând pot crește prețurile pe piața globală. Ce înseamnă acest lucru? Prețurile la gaze ar putea să se mențină ridicate sau să crească, scumpiri la energie, iar toate aceste lucruri ar putea duce la scumpiri în lanț, inflație mai mare și costuri mai mari pentru noi toți.
Citește și:
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News