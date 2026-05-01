Prognoza ANM pe patru săptămâni: vara își intră în drepturi în luna mai

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteorologică pentru întreaga lună mai 2026, bazată pe estimările Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Specialiștii anunță temperaturi ușor mai ridicate decât normalul perioadei în mai multe regiuni ale țării, dar și episoade cu precipitații deficitare, în special la începutul intervalului.

Prima săptămână a lunii mai aduce valori termice ușor peste media climatologică, în special în vestul, nord-vestul și centrul României. În restul regiunilor, temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale, fără variații extreme.

Regimul pluviometric va fi însă deficitar în cea mai mare parte a țării în această perioadă, ceea ce înseamnă zile mai lungi fără precipitații.

În intervalul 11–18 mai 2026, meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai ridicate în vest, sud-vest și local în zona centrală. Cantitățile de precipitații vor deveni excedentare în nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni se vor situa în jurul mediilor climatologice.

Pentru 18–25 mai, prognoza indică temperaturi apropiate de normalul perioadei la nivel național, cu posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în sud-vest, și un regim pluviometric normal, fără abateri semnificative.

Ultima săptămână analizată, 25 mai – 1 iunie 2026, marchează pragul verii meteorologice cu temperaturi din nou ușor peste normal în vest, sud-vest și centru. Precipitațiile vor fi local deficitare în vest și nord-vest, iar în celelalte regiuni sunt estimate valori apropiate de cele obișnuite.

ANM atrage atenția că estimările pe patru săptămâni reflectă mediile termice și pluviometrice raportate la perioada 2006–2025 și nu pot anticipa fenomene extreme de scurtă durată, precum furtuni violente sau episoade severe izolate.