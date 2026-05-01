Atacatorul de la dineul lui Donald Trump a trecut de securitate în 4 secunde! Noi imagini-șoc

Filmări incredibile de la Washington Hilton arată cum Cole Tomas Allen - bărbatul care a deschis focul la gala presei de la Casa Albă - a trecut de controale în doar câteva secunde, înainte de a deschide focul. În prezent, acesta a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor asupra lui Donald Trump, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă să fie condamnat la închisoare pe viață.

Procurorii au prezentat imagini care arată un bărbat înarmat în timp ce iese în fugă pe ușa hotelului și trece prin punctul de control în patru secunde, potrivit BBC.

Înregistrarea surprinde un agent de securitate care trage în direcția bărbatului dotat cu o armă cu țeavă lungă. Imaginile nu arată momentul în care suspectul a fost arestat.

Directorul Serviciului Secret a afirmat că suspectul a tras asupra unui agent de la distanță mică. Ofițerul a ripostat și a tras cinci focuri înainte ca Allen să fie imobilizat.

Cole Tomas Allen , în vârstă de 31 de ani, este acuzat de tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump. Departamentul de Justiție afirmă că Allen a verificat zona hotelului cu o zi înainte de eveniment. Camerele l-au surprins pe coridoarele clădirii și în sala de fitness înainte de dineu.