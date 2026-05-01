Trump ia în calcul retragerea trupelor SUA din Italia și Spania: „O decizie va fi luată foarte curând"

Sursă: realitatea.net

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că ia în considerare retragerea „probabilă" a soldaților americani din Italia și Spania, la scurt timp după ce a făcut declarații similare și despre Germania.

„O decizie va fi luată foarte curând", a scris Trump pe Truth Social, indicând că administrația sa analizează o restructurare semnificativă a prezenței militare americane pe continent.

Tensiuni în creștere între SUA și aliații europeni

Declarațiile vin într-un moment de fricțiuni tot mai accentuate între Washington și aliații săi din NATO, generate în principal de divergențele legate de criza iraniană. Cu o zi înainte, Trump atacase deja Berlinul și vorbise despre reducerea forțelor americane staționare pe teritoriul german.

Tensiunile au escaladat după ce cancelarul Friedrich Merz a susținut că „americanii nu au, în mod evident, nicio strategie" față de Iran și că Teheranul „umilește" SUA. Deși nu a replicat direct la amenințările venite de peste Atlantic, Merz a pledat pentru un „parteneriat transatlantic solid" în cadrul NATO.

Scenarii radicale pe masa Washingtonului

Surse din presa internațională indică faptul că SUA ar lua în calcul măsuri punitive împotriva unor aliați occidentali pe care îi acuză că nu s-au implicat suficient în dosarul iranian.

Printre opțiunile avansate s-ar afla excluderea Spaniei din NATO sau revizuirea sprijinului american în disputa privind Insulele Falkland, ca reacție la nemulțumirile față de Londra, conform Le Figaro .

Premierul spaniol Pedro Sánchez a minimalizat însă aceste speculații, declarând că nu este preocupat de evoluțiile actuale și că Madridul nu tratează drept credibile scenariile extreme aflate în circulație.

O posibilă retragere a contingentelor americane din țări-pivot ale Europei ar genera consecințe profunde atât pentru stabilitatea regională, cât și pentru unitatea Alianței Nord-Atlantice.