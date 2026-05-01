Unde este permis să faci grătar de 1 Mai. Mesajul Gărzii de Mediu

Garda Națională de Mediu atrage atenția, de 1 Mai, că ieșirile la iarbă verde nu înseamnă automat permisiunea de a face grătar oriunde, subliniind clar diferența dintre zonele unde este permis focul și cele destinate doar picnicurilor.

Reprezentanții instituției reamintesc, într-un mesaj că tradiționalul grătar de 1 Mai trebuie făcut responsabil. Conform Legea nr. 54/2012, aprinderea focului este permisă exclusiv în spațiile special amenajate, care dispun de vetre pentru grătar, mese și facilități pentru colectarea deșeurilor.

În schimb, în parcuri sau alte zone unde este permis picnic-ul, dar nu există amenajări corespunzătoare, este interzisă utilizarea focului. Cu alte cuvinte, relaxarea pe iarbă este acceptată, însă fără grătar.

În București, printre locurile unde grătarul este permis în zone special amenajate se numără Parcul Morarilor, Parcul Dobroești, Parcul Lunca Florilor, Parcul Plumbuita I, Parcul Fabrica de Gheață și Parcul Sfântul Pantelimon.

Pe de altă parte, aprinderea focului este interzisă în parcurile fără astfel de facilități, la marginea pădurilor, pe malul lacurilor, în spații improvizate sau în apropierea blocurilor ori pe balcoane. În curtea proprie, grătarul este permis, dar numai cu respectarea regulilor de siguranță pentru prevenirea incendiilor.

Autoritățile avertizează că nerespectarea regulilor poate aduce amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei, iar pentru alte abateri sancțiunile pot varia între 100 și 3.000 de lei.

Controalele pot fi efectuate de mai multe instituții, inclusiv Poliția Română, Jandarmeria Română, polițiile locale și alte autorități competente.

În final, Garda de Mediu le recomandă cetățenilor să se bucure de sărbătoare în mod responsabil și să nu lase deșeuri în natură după petrecerile în aer liber.