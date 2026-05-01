Adio gratuitate pentru hibride! Doar electricele mai parchează gratis în București

Sursă: Realitatea.Net

În baza unei decizii adoptate de Consiliul General al Municipiului București, parcarea gratuită în București va fi rezervată exclusiv mașinilor electrice până la finalul lui 2027. De astăzi, proprietarii de vehicule hibride vor trebui să achite tarifele.

Potrivit hotărârii adoptate, măsura se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii, 1 mai, iar acordarea facilității este condiționată de înregistrarea prealabilă a autovehiculului în baza de date administrată de operatorul delegat pentru gestionarea parcărilor publice de utilitate generală. Înregistrarea se face la cerere, pe toată durata de aplicare a hotărârii.



Operatorul delegat are obligația de a soluționa cererile în maximum cinci zile lucrătoare de la depunerea documentației complete.



Conform raportului de specialitate, utilizarea gratuită a parcajelor publice pentru vehicule electrice și hibride a fost introdusă ca o măsură temporară de stimulare a mobilității sustenabile. În prezent se impune însă reevaluarea acestei politici, deoarece numărul autovehiculelor electrice și hibrid înregistrate în sistemul informatic pentru a beneficia de gratuitate a depășit numărul total de locuri de parcare cu plată gestionate de Compania Parking.



Tot de vineri, jurnaliștii nu vor mai beneficia de acces gratuit la programele instituțiilor de cultură și nici de utilizarea gratuită a parcărilor publice. Actul normativ, adoptat de CGMB luna trecută, prevede abrogarea Hotărârii 305/2016.