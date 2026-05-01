Acordul UE–Mercosur intră provizoriu în vigoare. Piață comună uriașă, de 720 de milioane de oameni
Acord UE-Mercosur
Acordul UE-Mercosur, care a stârnit proteste violente ale fermierilor în toată Europa, intră în vigoare de astăzi, provizoriu, anunță Comisia Europeană. Acordul va crea o piață comună pentru 720 de milioane de oameni, prin reducerea taxelor de import, prin liberalizarea comerțului.
Concret, taxele pentru import și export vor fi eliminate treptat pentru peste 91% din mărfuri. În urma protestelor, Parlamentul European a aprobat, însă, o serie de clauze care stabilesc modul în care UE ar putea suspenda temporar tarifele preferențiale pentru importurile agricole. În teorie, asta ar proteja producătorii români de mărfurile ieftine și de mai slabă calitatea cu care ar putea concura.
