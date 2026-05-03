Poliția Română, razie în toată România: peste 130 de șoferi prinși băuți la volan și 10 drogați
Mașină de poliție
Poliția Română a desfășurat controale la nivel național în noaptea de 2 spre 3 mai, într-o acțiune amplă care a vizat depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.
În urma verificărilor din trafic, au fost identificați 134 de conducători auto care consumaseră alcool și alți 10 care se aflau sub influența drogurilor.
Ce au arătat testele din trafic
Datele transmise de Inspectoratul General al Poliției Române arată că, dintre șoferii depistați băuți:
82 aveau o alcoolemie sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, cazuri sancționate contravențional
52 au depășit acest prag, situație care atrage răspunderea penală
Acțiunile au fost desfășurate pe șoselele din toată țara și au scos la iveală numeroase abateri grave de la legislația rutieră. În cadrul aceleiași operațiuni, polițiștii din județul Sibiu au întocmit patru dosare penale: trei pentru conducere fără permis și unul pentru circulația unui vehicul neînmatriculat.
Reprezentanții Poliției Române anunță că astfel de razii vor continua, scopul fiind reducerea accidentelor grave provocate de consumul de alcool sau droguri la volan. Autoritățile atrag atenția că urcarea la volan în astfel de condiții reprezintă un risc major, atât pentru șoferi, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.
