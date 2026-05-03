Report uriaș la Loto 6/49 și Noroc înainte de extragerile de duminică. Câți bani poți câștiga

Loteria Română organizează duminică, 3 mai, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi au fost acordate peste 16.500 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,63 milioane de lei.

Miza rămâne ridicată, în special la categoriile mari, unde reporturile au ajuns la sume importante.

Report de aproape 20 de milioane de lei la Loto 6/49

La Loto 6/49, la categoria I, reportul a depășit 19,85 milioane de lei, echivalentul a peste 3,86 milioane de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat a trecut de 6 milioane de lei.

La Joker, reportul la categoria I este de peste 759.900 de lei, iar la categoria a II-a depășește 121.000 de lei. La Noroc Plus, reportul cumulat a ajuns la peste 54.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II-a, reportul este de peste 277.900 de lei, iar la Super Noroc se înregistrează un report de peste 183.400 de lei.

Tot la Loto 5/40 s-a câștigat recent premiul de categoria I, în valoare de 1.087.790 de lei, biletul norocos fiind jucat online.

La Joker, categoria a III-a, un jucător a câștigat 83.100,86 lei, biletul fiind jucat la o agenție loto din Pitești.