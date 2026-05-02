MApN: „Avem nevoie de SAFE. Noi toți!” Ministerul Apărării anunță investiții în sisteme antidronă și radare moderne

Reprezentanţii Ministerului român al Apărării Naţionale afirmă, într-o postare pe pagina de Facebook a ministerului, că SAFE reprezintă „o şansă de a recupera din decalaje” şi de a dota România cu „sisteme eficiente de luptă”.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat sâmbătă seara că în prezent derulează 21 de proiecte de înzestrare cu tehnică militară modernă, cu termen de implementare până în anul 2030. În mesajul publicat pe Facebook, instituția subliniază că programul european SAFE este esențial pentru modernizarea capacităților de apărare ale României.

„Programul SAFE reprezintă o șansă de a recupera din decalaje și de a ne dota cu sisteme eficiente de luptă”, transmite MApN.

Potrivit ministerului, o parte semnificativă a investițiilor vizează tehnologiile necesare combaterii amenințărilor aeriene moderne:

„8 din cele 15 mari proiecte din programul SAFE, aprobate de Parlament, sunt dedicate sistemelor antidronă și radarelor de ultimă generație.”

MApN precizează că România investește în echipamente capabile „să detecteze, să bruieze și să neutralizeze dronele care încalcă spațiul aerian național”, în contextul în care astfel de sisteme au devenit esențiale în conflictele recente.

Mesajul se încheie cu un apel ferm privind necesitatea programului: „Avem nevoie de SAFE. Noi toți!”