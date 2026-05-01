Horoscop de weekend 2-3 mai 2026. Atenționări pentru câteva zodii. Cine sunt vizați de astre

Weekendul vine cu multă energie pentru toate zodiile. Iată ce arată astrele, pentru fiecare zodie în parte, cine trebuie să fie atent și cine va fi favorit de astre.

Berbec

Berbecii își pierd răbdarea prea repede în weekend. Atunci când apar situații neașteptate, aceștia acționează fără să stea pe gânduri.

Astrele arată că pot pica într-o lumină proasta și îi pot face pe cei dragi să se distanțeze dacă nu învață să se controleze.

Taur

Taurii au nevoie de liniște și pace, astfel că își petrec weekendul acasă, alături de persoanele dragi. Astrele arată că săptămâna ce tocmai a trecut i-a pus la încercare de nenumărate ori și i-a lăsat fără energie, astfel că acum vor doar să se relaxeze și să-și ia gândul de la probleme și responsabilitățile de la locul de muncă.

Gemeni

Weekendul le aduce o surpriză neplăcută Gemenilor. Ei au parte de o întâlnire neașteptată care îi dă complet peste cap. Astrele arată că răni din trecut se deschid cu această ocazie și ajung să verse lacrimi amare. Gemenii vor avea nevoie de sprijinul familiei pentru a trece peste.

Rac

Racii se implică prea mult în problemele altora și uită de ei. Din acest motiv, ajung să rămână în urmă cu diverse treburi. Astrele arată că este bine să se pună mai des pe primul loc. Dacă vor continua să neglijeze aspecte importante din viața lor, vor avea doar de suferit.

Leu

Leii au așteptări prea mari de la cei din jur, motiv pentru care de multe ori ajung să fie dezamăgiți. De data aceasta, o persoană în care aveau încredere își încalcă o promisiune importantă. Gestul ei le va lăsa un gust amar și îi va face să fie mai atenți la cei pe care îi primesc în viața lor pe viitor.

Fecioară

Fecioarele pot avea parte de certuri în familie. Weekendul va fi marcat de o atmosferă destul de tensionată, astfel că este bine să evite discuțiile în contradictoriu. Anumite persoane ar putea încerca să le provoace, însă astrele arată că trebuie să le ignore și să-și vadă de treabă.

Balanță

Balanțele se confruntă cu momente dificile în weekend. Acestea simt că și-au pierdut direcția și nu știu ce să facă pentru reveni pe drumul cel bun. Astrele arată că trebuie să aibă răbdare. De asemenea, este important să ia o pauză și să-și pună gândurile în ordine.

Scorpion

Vești bune pentru Scorpioni! Astrele arată că o serie de schimbări majore se conturează în viața lor. Nimic nu va mai fi la fel după acest weekend, mai ales pe plan profesional. Ei vor avea parte de o evoluție spectaculoasă, pe măsură ce oportunitățile vor apărea la fiecare pas.

Săgetător

Săgetătorii au o mulțime de planuri pentru zilele de weekend, însă nu se organizează prea bine și nu reușesc să le ducă la bun sfârșit. Din acest motiv, ei vor deveni ușor irascibili la un moment dat. Totuși, astrele arată că nu trebuie să se certe cu apropiații sau să le facă reproșuri.

Capricorn

Capricornii nu reușesc să se relaxeze în weekend, deoarece sunt cu gândul la responsabilitățile de la locul de muncă. Acest lucru nu va fi pe placul celor dragi, care ar putea să le atragă atenția. Astrele le recomandă să uite de treburile lor măcar pentru două zile și să pună familia pe primul loc.

Vărsător

Vărsătorii nu țin cont de nimeni în weekend. Ei își schimbă planurile subit și îi pun pe cei dragi într-o situație delicată. Astrele arată acest lucru va duce la conflicte puternice și reproșuri dure. Vărsătorii trebuie să învețe să nu mai fie atât de egoiști.

Pești

Peștii au parte de un weekend liniștit și plin de momente frumoase. Ei se bucură de zilele libere alături de cei dragi, se relaxează în sfârșit și își recapătă forțele pentru o nouă săptămână. La un moment dat, cineva le va da o veste bună legată de un proiect personal.