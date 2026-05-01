Incendiu devastator în județul Tulcea: două pensiuni, distruse

Un incendiu devastator a distrus două pensiuni în localitatea Murighiol, din județul Tulcea. Flăcările au distrus acoperișurile și mansardele celor două clădiri, pe fondul extinderii rapide din cauza vântului. Din primele informații, focul ar fi pornit de la un coș de fum defect.

Incendiul care a afectat două pensiuni din localitatea Murighiol, judeţul Tulcea, a fost stins complet, în noaptea de joi spre vineri, fiind distruse acoperişurile, mansardele şi faţadele clădirilor.

Pompierii au stabilit că focul ar fi pornit, cel mai probabil, de la un coş de fum defect sau neizolat corespunzător.

”În jurul orei 24:00, incendiul a fost lichidat în totalitate. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost coşul de fum defect ori neprotejat termic faţă de materialele combustibile”, a anunţat, vineri dimineaţă, ISU Tulcea.

În urma incendiului, au ars acoperişurile celor două unităţi de cazare, mansardele acestora pe o suprafaţă de aproximativ 450 mp fiecare, precum şi faţadele clădirilor.

Incendiul a izbucnit, joi după-amiază, la o pensiune din localitatea Murighiol, dar apoi, din cauza vântului puternic, s-a extins la a doua pensiune, aflată în apropiere. La un moment dat, exista riscul ca focul să se propage şi la alte imobile. Nu au fost persoane rănite.