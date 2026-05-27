Robert Sighiartău acuză PSD de „căpușarea” companiilor de stat

Sursă: Realitatea PLUS

Robert Sighiartău acuză PSD că își păstrează sinecurile în companiile de stat și că blochează reformele economice printr-un nou parteneriat cu AUR. Liderul PNL Bistrița-Năsăud a fost însă pus în dificultate când a fost întrebat de sinecurile liberalilor din Fondul de Contragarantare.

Lider PNL, încurcat de întrebările despre sinecurile liberale

„Există o nouă majoritate în Parlamentul României, la Camera Deputaților, între Partidul Social-Democrat și Partidul AUR, împreună cu ceilalți sateliți PACE, POT, SOS.

Astăzi această majoritate s-a unit sub deviza și sloganul reinventat de pe vremea lui Iliescu - Nu ne vindem țara! Partidul Național Liberal spune clar și limpede.

Aici nu este vorba de protejarea intereselor de stat. Din contră este vorba de protejarea intereselor politice pe care Partidul Social-Democrat le are în aceste companii.

Foarte multe, sute de companii sunt pe pierdere de zeci de ani, însă Partidul Social-Democrat le-a ținut acolo pentru că le căpușează sistematic.” , a declarat Robert Sighiartău , președintele PNL Bistrița-Năsăud.