Robert Sighiartău acuză PSD de „căpușarea” companiilor de stat
Robert Sighiartău acuză PSD că își păstrează sinecurile în companiile de stat și că blochează reformele economice printr-un nou parteneriat cu AUR. Liderul PNL Bistrița-Năsăud a fost însă pus în dificultate când a fost întrebat de sinecurile liberalilor din Fondul de Contragarantare.
Lider PNL, încurcat de întrebările despre sinecurile liberale
„Există o nouă majoritate în Parlamentul României, la Camera Deputaților, între Partidul Social-Democrat și Partidul AUR, împreună cu ceilalți sateliți PACE, POT, SOS.
Astăzi această majoritate s-a unit sub deviza și sloganul reinventat de pe vremea lui Iliescu - Nu ne vindem țara! Partidul Național Liberal spune clar și limpede.
Aici nu este vorba de protejarea intereselor de stat. Din contră este vorba de protejarea intereselor politice pe care Partidul Social-Democrat le are în aceste companii.
Foarte multe, sute de companii sunt pe pierdere de zeci de ani, însă Partidul Social-Democrat le-a ținut acolo pentru că le căpușează sistematic.”, a declarat Robert Sighiartău, președintele PNL Bistrița-Năsăud.
