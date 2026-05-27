Marius Budăi, după acuzațiile lansate de Bolojan: „Este doar frustrarea unui om”

Marius Budăi a reacționat după declarațiile făcute de Ilie Bolojan, care i-a acuzat pe social-democrați că după ce au inițiat moțiunea de cenzură „au intrat în boscheți”. Fostul ministru a spus că afirmația arată doar frustrarea unui om aflat într-o poziție dificilă.

„Este doar frustrarea unui om, atâta tot. Dacă la vârsta dumnealui și la funcția pe care a deținut-o în statul român atât reușește să spună, este regretabil”, a declarat Marius Budăi.

Acesta a transmis că PSD nu își dorește conflicte televizate, ci formarea rapidă a unui guvern stabil. Budăi a mai spus că Ilie Bolojan nu mai poate ignora efectele măsurilor pe care le-a luat și că românii văd în fiecare zi rezultatele acestora.

„Trebuie să facem un guvern cât mai repede. Eu n-o să mă cert la televizor cu nimeni, n-o să mă contrazic cu nimeni, pentru că nu asta așteaptă românii de la noi. Așteaptă un guvern și responsabilitate”, a mai spus Marius Budăi.

Critici după votul moțiunii

În aceeași discuție, a fost amintit și votul prin care 281 de parlamentari au susținut moțiunea, moment descris drept unul istoric. Criticile au vizat faptul că, în ciuda acestui vot, Ilie Bolojan ar putea fi din nou propus pentru o funcție în viitorul guvern.