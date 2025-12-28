A murit Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei franceze și al libertății feminine

Brigitte Bardot, una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei franceze și un adevărat fenomen cultural al secolului XX, s-a stins din viață duminică, la vârsta de 91 de ani. Anunțul a fost făcut de Fundația Brigitte Bardot, organizația pe care actrița a creat-o și căreia i-a dedicat ultimele decenii din viață, potrivit agenției AFP.

Cunoscută în întreaga lume sub inițialele „BB”, Brigitte Bardot a marcat profund filmul francez și internațional între anii 1950 și 1970, devenind un simbol al emancipării femeii și al libertății sexuale într-o epocă dominată de convenții rigide. Farmecul său nonconformist, frumusețea rebelă și naturalețea cu care a sfidat normele au transformat-o într-un idol global, urmărit constant de paparazzi și admirat de milioane de fani.

Timp de aproximativ 15 ani, Bardot a fost considerată cea mai celebră actriță din lume. La apogeul faimei, a ales însă să se retragă din lumina reflectoarelor, renunțând la cariera cinematografică pentru a-și construi o altă misiune publică.

După retragere, Brigitte Bardot s-a implicat intens în activismul pentru protecția animalelor, devenind una dintre cele mai vocale și influente figuri din acest domeniu. Prin numeroase campanii și inițiative caritabile, a contribuit la schimbarea percepției publice asupra maltratării animalelor și la promovarea drepturilor acestora, atât în Franța, cât și la nivel internațional.

În ultimii ani, personalitatea sa a continuat să stârnească controverse, prin poziționări publice tot mai apropiate de discursul extremei drepte, aspect care a umbrit parțial imaginea artistei, fără a șterge însă impactul major pe care l-a avut asupra culturii și societății moderne.

Moartea lui Brigitte Bardot marchează dispariția unei legende care a redefinit feminitatea pe marele ecran și care a rămas, până la final, o figură puternică, provocatoare și imposibil de ignorat.