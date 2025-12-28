Bărbatul, în vârstă de 29 de ani, a fost depistat ulterior de polițiști, însă a refuzat atât testarea pentru consumul de alcool, cât și recoltarea probelor biologice.

Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Olt, incidentul a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 18:30, la intersecția drumului național DN 64 cu drumul județean DJ 577, pe raza comunei Pleşoiu. Apelul la 112 a alertat autoritățile cu privire la producerea unui eveniment rutier în zonă.

Primele verificări efectuate de polițiști arată că autoturismul condus de tânărul din comuna Oporelu ar fi intrat în coliziune cu o mașină aflată la volanul căreia se afla o femeie de 34 de ani, din municipiul București. Cauzele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

După impact, șoferul de 29 de ani a plecat de la locul accidentului fără acordul poliției, fiind identificat ulterior de echipajele de ordine. Femeia implicată în accident a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În schimb, bărbatul a refuzat atât testarea alcoolscopică, cât și deplasarea la o unitate medicală pentru recoltarea probelor de sânge.

În urma coliziunii, conducătoarea auto și un pasager aflat în autoturismul acesteia au suferit leziuni și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru îngrijiri medicale.

Pe numele șoferului care a provocat accidentul, polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Ancheta este în desfășurare, urmând să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs evenimentul rutier.