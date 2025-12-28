Localnicilor li s-a recomandat să evite să se urce la volan din cauza condițiilor periculoase. În New York, stratul de zăpadă a atins până la 25 de centimetri. Aceasta a fost cea mai puternică ninsoare din oraș din ultimii 3 ani.

Alertă uriașă! Peste 9.000 de zboruri au fost anulate

Peste 9 mii de zboruri din zonă au suferit întârzieri sau au fost chiar anulate. Mai multe companii au renunțat la taxele de modificare, pe care le-ar fi perceput în mod normal pentru reprogramarea curselor.

Avertismente de furtună de gheață și alerte meteorologice de iarnă au fost emise și pentru o mare parte din Pennsylvania, dar și pentru zone întinse din Massachusetts. În New Jersey și Pennsylvania, au fost impuse restricții asupra traficului comercial pe unele drumuri, inclusiv pe multe autostrăzi interstatale.