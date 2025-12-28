Pompierii au intervenit de urgență

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la nivelul acoperișului, cu degajări masive de fum. Situația era cu atât mai periculoasă cu cât alte trei locuințe erau alipite de imobilul afectat, ceea ce impunea o intervenție rapidă pentru limitarea propagării incendiului.

Din interiorul uneia dintre încăperi, pompierii au evacuat o femeie în vârstă de 74 de ani. Aceasta a fost asistată și monitorizată la fața locului de paramedicii SMURD, fără a necesita transport la spital.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenții și salvare de la înălțime, o cisternă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum și echipaje de poliție și jandarmerie, care au asigurat zona.

Misiunea pompierilor a fost una complexă, întrucât accesul în zonă a fost dificil, ceea ce a îngreunat poziționarea autospecialelor în imediata apropiere a clădirii. În ciuda acestor condiții, salvatorii au reușit atât să stingă incendiul, cât și să protejeze locuințele din vecinătate.

În urma incendiului, acoperișul casei a ars pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Mansarda și camerele de la etajul al doilea au fost distruse, iar mobilierul și materialele textile au fost grav afectate. Tavanele și pardoseala au suferit degradări, iar încăperile de la parter și de la primul etaj au fost inundate cu fum.

Pagube s-au înregistrat și la locuințele învecinate. La una dintre case s-a deteriorat acoperișul pe aproximativ 20 de metri pătrați și s-au produs infiltrații de apă în pod, în timp ce la un alt imobil au fost avariate o poartă, o ușă și a fost spart un geam.

Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric.