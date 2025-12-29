Peștele se curăță mai ușor de solzi și fără să alunece din mână, dacă înainte de curățare se ține timp de 10 minute într-un vas cu apă călduță sau dacă se sărează înainte de curățare.



Alimentele proaspete se păstrează la adăpost de lumină. Este recomandat ca legumele să se consume cât mai proaspete, deoarece după 48 de ore legumele verzi își pierd 80% din cantitatea de vitamina C.



Supa de carne devine aurie, dacă se adaugă câteva coji curate de ceapă în ea, înainte de a da în clocot. De asemenea, supa din carne congelată va deveni mai limpede, dacă veți adăuga în ea cojile de la două ouă, spălate bine în prealabil. Supele prea tulburi pot deveni limpezi și dacă adăugați în ele un albuș bătut spumă. Însă, după 15 minute se strecoară supa printr-o strecurătoare deasă.

Dacă ați adăugat prea multă sare în supă, puteți pune câteva felii de cartofi cruzi curățați. Aceștia vor absorbi din surplusul de sare pe care îl conține supa.

Ciorbele afumate își recapătă gustul dacă veți adăuga în ele un cartof crud ras.

Răcirea rapidă a unei mâncări fierbinți se face prin adăugarea vasului cu mâncare în apă rece în care ați pus un pumn de sare.

Vechimea ouălor poate fi controlată prin introducerea acestora într-o soluție salină, formată din 125 grame de sare la 1 litru de apă. Ouăle de o zi se vor duce la fund. Cele de 2 zile ating fundul, cele de 3 zile se mențin cam la jumătatea distanței dintre fund și suprafață. Iar cele mai vechi de o săptămână plutesc la suprafață.

Albușul de ou se bate mai repede și devine mai consistent, dacă veți adăuga câteva picături de zeamă de lămâie și o linguriță de zahăr pudră.