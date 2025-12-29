De patru ani au renunțat la obiecte mobilier

În vârstă de 57 și 60 de ani, partenerii locuiesc într-un apartament cu grădină, amenajat extrem de simplu. Spațiul lor include doar câteva elemente esențiale: o masă joasă din bambus, folosită pentru laptopuri, două saltele de camping și câteva saltele de yoga, pe care își petrec cea mai mare parte a timpului, direct pe podea.

Ideea acestui experiment a apărut în 2020, odată cu mutarea într-o locuință nemobilată. În loc să cumpere piese noi, cei doi au decis să profite de ocazie pentru a testa un stil de viață minimalist, inspirat parțial din cultura japoneză. Inițial, au încercat să doarmă pe un futon tradițional, însă disconfortul resimțit i-a determinat să opteze pentru saltele de camping, care s-au dovedit mai potrivite pentru nevoile lor.

Adaptarea a fost mai rapidă decât se așteptau. În timp, au observat schimbări semnificative la nivel fizic: mai multă mobilitate, o postură îmbunătățită și un echilibru mai bun. Faptul că se ridică și se așază constant de la nivelul podelei i-a făcut mai activi, iar lipsa unui scaun de birou i-a forțat să-și schimbe frecvent poziția și să se miște mai mult pe parcursul zilei.

Pe lângă beneficiile asupra sănătății, cei doi spun că viața fără mobilier le-a simplificat considerabil rutina. Curățenia se face rapid, spațiul rămâne mereu aerisit, iar mutările nu mai sunt o sursă de stres. În plus, stilul de viață pare să fie apreciat și de pisica adoptată, care se simte în largul ei într-un apartament lipsit de obstacole.

Cu toate acestea, cuplul recunoaște că această alegere nu este potrivită pentru oricine. Din acest motiv, evită să primească oaspeți acasă și preferă să socializeze în aer liber sau în spații publice, precum cafenele și restaurante.

Interesant este că următorul lor proiect presupune o schimbare de direcție. Începând cu 2026, cei doi intenționează să se mute într-o autorulotă, unde vor fi nevoiți să reintroducă patul și canapeaua, nu din dorință, ci din necesitate practică.

Chiar și așa, experiența ultimilor ani rămâne pentru ei o confirmare clară că fericirea nu depinde de confortul convențional, ci de simplitate și libertatea de a-ți redefini propriile reguli de viață.