Una din cele mai răspândite probleme cu care se confruntă românii când vine vorba de locuire este supraaglomerarea: 59,3% dintre familiile cu copii din România trăiesc în locuințe supraglomerate, cel mai mare procent dintre statele membre UE, arată o analiză realizată de Monitorul Social /Fundația Friedrich Ebert România.

Într-o situație asemănătoare, cu un procentaj de peste 50%, se află Bulgaria și Letonia, în timp ce la polul opus, în țări precum Malta sau Cipru, procentul celor care locuiesc în condiții de supraglomerare nu trece de 5%.

România îmbătrânește accelerat. Populația scade de la an la an, iar media de vârstă crește - INS

La capitolul elemente sanitare, România consemnează o situație cu adevărat dramatică: 13,9% din populația totală nu are nici baie, nici duș, nici toaletă cu apă în gospodărie, comparativ cu Letonia (5,2%), Bulgaria (4,7%) și Lituania (4,5%).

Pentru a răspunde problemelor grave de locuire cu care se confruntă anumite categorii din populație, autoritățile ar trebui să investească în locuințe sociale într-un ritm mai mare decât o fac în prezent – este una dintre concluziile autorilor studiului. Aceștia remarcă faptul că, pentru a atinge un astfel de obiectiv, Strategia Națională pentru Locuire 2022–2050 trebuie reformulată pentru a include locuințele publice ca soluție strategică pentru adresarea problemelor de supraaglomerare și de insalubritate.