Românii, codașii Europei la condiții de locuit. În spatele imaginii de "Eldorado imobilar", numeroși români trăiesc în locuințe supraaglomerate, dotările sanitare sunt un lux - STUDIU

Singura soluție este modificarea Strategiei Naționale pentru Locuire
Chiar dacă este percepută drept un Eldorado imobiliar, România rămâne la coada clasamentului european privind condițiile de locuit. Cele mai recente studii arată că aproape 60% din populația țării trăiește în spații supraglomerate și, deseori, în condiții precare.

Una din cele mai răspândite probleme cu care se confruntă românii când vine vorba de locuire este supraaglomerarea: 59,3% dintre familiile cu copii din România trăiesc în locuințe supraglomerate, cel mai mare procent dintre statele membre UE, arată o analiză realizată de Monitorul Social /Fundația Friedrich Ebert România.

Într-o situație asemănătoare, cu un procentaj de peste 50%, se află Bulgaria și Letonia, în timp ce la polul opus, în țări precum Malta sau Cipru, procentul celor care locuiesc în condiții de supraglomerare nu trece de 5%.

La capitolul elemente sanitare, România consemnează o situație cu adevărat dramatică: 13,9% din populația totală nu are nici baie, nici duș, nici toaletă cu apă în gospodărie, comparativ cu Letonia (5,2%), Bulgaria (4,7%) și Lituania (4,5%).

Pentru a răspunde problemelor grave de locuire cu care se confruntă anumite categorii din populație, autoritățile ar trebui să investească în locuințe sociale într-un ritm mai mare decât o fac în prezent – este una dintre concluziile autorilor studiului. Aceștia remarcă faptul că, pentru a atinge un astfel de obiectiv, Strategia Națională pentru Locuire 2022–2050 trebuie reformulată pentru a include locuințele publice ca soluție strategică pentru adresarea problemelor de supraaglomerare și de insalubritate.